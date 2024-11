Costacurta gioca Milan-Juve: "Chi non può perdere. Con Motta squadra vivace"

Nonostante la pausa nazionali ancora in corso, ci si proietta già al ritorno della Serie A con la super sfida in programma tra Milan e Juventus a San Siro. Una partita che ha visto a lungo protagonista Billy Costacurta , ex difensore rossonero, che ha voluto dire la sua sull'inizio di stagione della squadra di Fonseca a margine di un torneo di Padel organizzato a Como. Costacurta ha fatto anche una riflessione sul nuovo progetto bianconero con Thiago Motta in panchina.

Costacurta: "Il Milan non può perdere contro la Juve"

L'ex difensore ha parlato della differente pressione sulle due squadre per questo big match di Serie A: "Sarà una partita importantissima. Se le distanze dovessero aumentare il Milan potrebbe andare in difficoltà psicologica, perché non sarebbe facile recuperare punti con le tante squadre che sono davanti. La Juve sotto questo aspetto è più tranquilla, sta migliorando nel progetto di Thiago Motta, è una squadra vivace, giovane, divertente. Il Milan deve puntare a non perdere". Costacurta si è poi espresso sul possibile impatto di Rafael Leao: "Se c'è un Leao in più? Certamente e questo è una bella notizia per il Milan. Nelle ultime prestazioni è stato più costante e decisivo; questo aiuterà il Milan nella rincorsa, ma non solo, perché aiuta anche e il calcio italiano. Un Leao ritrovato fa bene a tutti".

Costacurta: "Lazio e Fiorentina mi hanno sorpreso"

Quindi una riflessione sulle due sorprese del campionato fin qui: "Le squadre che mi hanno sorpreso di più sono Lazio e Fiorentina. Quando Baroni fu presentato le perplessità erano tante e anche se aveva dimostrato già di essere un buon allenatore era difficile prevedere che andasse così bene sia in Italia che in Europa. Palladino si era già fatto notare con il Monza, ha fatto vedere di essere un allenatore interessante, è emerso tra i giovani allenatori: ha un grande futuro davanti a sé, così come i viola". Infine sui nuovi talenti del calcio italiano: "Stanno aiutando diversi fattori: ci sono ottimi allenatori,le ricerche dei giocatori si sono allargate e sono arrivate nuove idee sui giovani. Tante squadre si affidano a loro, che stanno rispondendo bene. I risultati delle squadre giovanili italiane confermano la qualità delle nuove generazioni, anche se qui per un atleta adolescente ci sono più difficoltà rispetto ad altri posti. Però i giovani di interessanti ci sono e stanno sbocciando".

