Leao-Sinner, bordata di Capello: "Lo sport è questo, bisognerebbe dargli..."

“In Italia abbiamo un giocatore come Leao che ha un talento incredibile ma si accontenta". Fabio Capello a Sky Sport non ci ha girato attorno per quanto riguarda il portoghese del Milan . L'attaccante è andato in gol, qualche giorno fa, con la maglia della sua nazionale ma non è mai stato continuo con la maglia rossonera. Per sottolineare questo aspetto, l'ex tecnico, ha voluto fare un paragone importante con Jannik Sinner.

Capello, Leao e l'esempio di Sinner

Fabio Capello ha vouto dire la sua su Rafael Leao, nelle ultime settimane in crescita come prestazioni con la maglia del Milan. La grande notte di Madrid contro il Real e la doppietta con il Cagliari per il 3-3 finale prima delle sosta per le nazionali. Ma a non convincere l'ex allenatore rossonero è la testa.

"Bisognerebbe dargli un po’ della testa di Sinner per fargli vedere quello che potrebbe fare - ha detto Capello a Sky Sport -. Lo sport è sacrificio, far cose diverse: non accontentarsi del risultato”. E l'esempio non è affatto casuale visto quello che è stato in grado di fare Jannik in questa stagione, ultima la vittoria delle Nitto ATP Finals a Torino.