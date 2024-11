Milan-Juve, Fonseca recupera un pezzo da novanta: le ultime

Con la fine della pausa nazionali, si avvicina il ritorno in campo della Serie A con la tredicesima giornata di campionato. Un turno particolarmente interessante, che vedrà il big match tra Milan e Juventus in programma a San Siro sabato 23 novembre alle ore 18. A pochi giorni dal fischio d'inizio, sono arrivate notizie positive più che positive per Paulo Fonseca sul recupero degli infortunati.