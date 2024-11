Milan, il caso Loftus-Cheek: due mesi per sciogliere i dubbi

Due mesi importanti, forse decisivi, per capire se Ruben Loftus-Cheek potrà essere ancora o meno un giocatore sul quale poter fare affidamento anche nella prossima stagione. Il suo primo scorcio di stagione non è stato esaltante, lontano dall’essere quel centrocampista-goleador in grado di esaltarsi sotto la gestione Pioli e capace di prove, ad esempio, come quella contro il Paris-Saint Germain, in cui fece la differenza con le sue accelerazioni. È un Loftus meno incisivo e che ha trovato non poche difficoltà nelle richieste tecniche di Paulo Fonseca , ma allo stesso tempo il centrocampista ex Chelsea ha doti molto importanti che, se utilizzate al meglio, potrebbero ravviare la sua presenza in squadra.

Milan: Fonseca studia la chiave tattica

Il Milan è in un momento in cui deve scegliere il vestito tattico da mettersi addosso e le nuove soluzioni proposte nelle gare di Madrid e, parzialmente, a Cagliari inducono a pensare che l’inserimento di un centrocampista dinamico, come lo sono Musah e Lotfus-Cheek, possa essere una chiave per dare maggior equilibrio alla squadra e permettere a Leao di poter giocare con maggior spensieratezza nella metà campo avversaria. Insomma, il sacro Graal che deve essere trovato dentro Milanello ha il nome di “equilibrio” e lo status di giocatore ibrido di Loftus, ad oggi, non lo aiuta. Nel 4-2-4, come spalla di Fofana o Reijnders, ha fatto fatica a reggere i ritmi in mezzo al campo ma nel caso in cui si dovesse tornare al 4-3-3 in linea, allora potrebbe ritrovare situazioni più inclini alle sue caratteristiche.

Milan: Fonseca punta la Juve

Da oggi Fonseca entrerà nel vivo della preparazione della partita contro la Juventus e il suo esser rimasto a Milanello durante la pausa per le nazionali potrebbe candidarlo a un ruolo importante, magari giocandosi il posto con uno tra Musah e Chukwueze, con il nigeriano che ha dimostrato grande propensione alla fase di non possesso. Idee che frullano dentro la mente di Fonseca, che ritrova Matteo Gabbia che ha smaltito il problema al polpaccio destro ed è finalmente a disposizione e pronto a riprendersi la titolarità in mezzo alla difesa dove dovrà fargli spazio uno tra Malick Thiaw e Fikayo Tomori, con il tedesco candidato alla panchina. Ieri si sono visti a Milanello sia Musah sia Pulisic (erano attesi per oggi) mentre Reijnders ha goduto di un giorno di riposo e oggi sarà in gruppo. Tra poco più di 48 ore la partita con la Juventus, gara fondamentale per accorciare sulla zona Champions League.