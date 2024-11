Dazn, Moncada racconta tutto: su Leao, Fonseca e i top in Europa

TORINO - La tredicesima giornata di Serie A Enilive è alle porte, e anche questo weekend gli appassionati di calcio possono prepararsi a vivere grandi emozioni. Sabato 23 novembre, alle ore 18, i Diavoli di Paulo Fonseca ospiteranno al Meazza la Juventus di Thiago Motta, in una sfida che promette scintille e spettacolo, trasmessa in esclusiva su Dazn. Per avvicinare i tifosi rossoneri al grande appuntamento, in app è disponibile da oggi un contenuto speciale: l’intervista esclusiva al direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada. In “Un giorno con Geoffrey Moncada”, Marco Parolo guida gli spettatori dietro le quinte di Milanello, svelando la giornata tipo del dirigente rossonero. Moncada apre le porte del centro sportivo raccontando i retroscena della sua attività quotidiana, le strategie condivise con la società per costruire il mercato e i dettagli inediti su come ha scovato e portato al Milan alcuni dei migliori talenti della stagione.