Fonseca esalta la Juve: "Meglio del Real Madrid! Milan, vorrei un Sinner"

MILANO - Sabato sera (ore 18) andrà in scena il big match della 13ª giornata di campionato, a San Siro il Milan ospiterà la Juventus in uno scontro diretto cruciale per continuare la lotta scudetto di entrambe: rossoneri, settimi a 18 punti (con una gara da recuperare) inseguono proprio i bianconeri, sesti a 24 punti. Dopo Thiago Motta è stata la volta di Paulo Fonseca a parlare nella conferenza stampa della vigilia: "Non sento più pressione per questo tipo di partite. Non è una questione di pressione ma di motivazione. È facile capire che contro Inter, Juve, Real Madrid è facile essere motivati. Dopo è più difficile andare a Cagliari e avere la stessa motivazione: stiamo cercando di capire questa cosa. Al Milan c'è pressione tutti i giorni: se non vogliamo avere questa pressione allora non possiamo stare qui - aggiunge - Partita importante, ma non decisiva, come lo sono tutte le partite adesso. Non posso dire che la partita con la Juve è più importante di quella con l'Empoli. Abbiamo bisogno di fare vittorie di fila. Sono sempre positivo, penso sempre a quello che possiamo vincere. Siamo il Milan, abbiamo tanto rispetto per la Juve, ma non abbiamo paura".

Milan alla Sinner

"È stato un piacere tifare un milanista come Sinner. Ha tante cose buone che vorrei vedere in squadra, ma ovviamente è diverso perché è uno sport di squadra. Non sbaglia quasi mai, ha una capacità di concentrazione impressionante. Mi piacerebbe vedere lo stesso nella mia squadra? Ovviamente, è il numero uno".

Difesa e ricerca dell'equilibrio

"Non voglio scappare da quelli che sono i nostri problemi. Il nostro problema è difensivo. Ho avuto la fortuna di avere qui durante le due settimane tutti i difensori tranne Theo e Pavlovic. Abbiamo lavorato tanto sulla linea difensiva e su cosa migliorare. Penso che la squadra possa progredire. Il problema non è offensivo e stiamo lavorando per migliorare. In queste due settimane quasi solo lavoro sulla linea difensiva perché ho avuto a disposizione quasi tutti i difensori - aggiunge - Vuoi i tre mediani? (ride, ndr). Sono d'accordo con Zlatan, dobbiamo trovare questo equilibrio. Se noi non avessimo mai giocato e difeso bene, ma lo abbiamo fatto e anche con le squadre più forti. Se abbiamo la possibilità di farlo contro le squadre più forti è perché la nostra squadra ha questa possibilità, ed è positivo. È una questione di concentrazione e di atteggiamento. Il modo come vediamo le partite contro le squadre più "piccole". È una questione mentale per me. Stiamo lavorando, stiamo parlando. È parlando con i giocatori che possiamo cercare questo equilibrio. Quando parliamo di problemi difensivi parliamo tanto dei difensori, ma non solo i difensori. Se non pressiamo bene in avanti i giocatori hanno più tempo la palla scoperta... È un problema mentale e di concentrazione".

Alvaro-Rafa e rivitalizzare Theo Hernandez

"È importante averli in un buon momento, sono giocatori decisivi che possono fare la differenza in questo tipo di partite. Abbiamo bisogno del miglior Rafa e del miglior Morata per questa partita: li ho visti in allenamento e, come gli altri, stanno molto bene e sono molto motivati. Mi aspetto che possano farlo vedere domani in partita - aggiunge - Theo è un grandissimo calciatore. Per me il miglior terzino sinistro del mondo, non ho dubbi. Penso che sia stata una questione di adattamento. Abbiamo parlato in questi giorni, sta imparando cose che sono importanti. Questa settimana mi è sembrato più concentrato e motivato che mai: un segnalo importante per vederlo al miglior livello".