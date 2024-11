Belahyane e le alternative: tutti i pezzi mercato per il puzzle Milan

MILANO - Il mercato di gennaio del Milan potrebbe non essere quello che in tanti si aspettano . Lo ha fatto capire Paulo Fonseca nel corso della conferenza stampa pre Juventus di ieri pomeriggio quando, interrogato sul tema, ha risposto così: « Penso che abbiamo le soluzioni qui. Bennacer è un giocatore che può e deve fare la posizione di Fofana . Questa settimana stavo con il mio staff e parlavamo del possibile ricambio di Fofana. Loftus-Cheek può essere una soluzione lì, anche Musah . Sono adattati, ma possono farlo fino al ritorno di Bennacer. È vero che Theo è l’unico terzino sinistro, ma possiamo giocare con un terzino destro lì. Io ho fiducia in Bartesaghi , può aiutare la squadra. Non abbiamo avuto spazio e momento per averlo con noi, ma è un giocatore che mi piace molto, ha condizione per giocare nella nostra squadra. Fatica in C? È un contesto diverso. Per Camarda è più difficile giocare in Milan Futuro che con noi . Bartesaghi, Zeroli e Camarda hanno meno difficoltà con noi che in Serie C – ha affermato Fonseca -. Detto questo, il mercato di gennaio in Italia è difficile, non è facile adattarsi velocemente a questo campionato, quindi io penso ai giocatori che abbiamo qui e che possiamo recuperare come Bennacer».

Frendrup alternativa a Belahyane

Ma molto dipenderà anche da che tipo di posizione in classifica avrà il Milan alla fine del 2024: se il piazzamento Champions League dovesse essere a rischio, allora il piano contenitivo potrebbe essere messo da parte e potrebbe essere anticipato a gennaio qualche colpo che, invece, è previsto per l’estate. I ruoli in cui la rosa del Milan è attualmente deficitaria sono noti, ovvero un vice Theo Hernandez (con la trattativa per il rinnovo che deve ancora entrare nella fase calda) e almeno un centrocampista che vada a implementare, sia numericamente sia qualitativamente, il reparto attualmente a disposizione di Paulo Fonseca. I nomi per la mediana sono sostanzialmente due: Reda Belahyane del Verona, che potrebbe essere utilizzato liberamente in quanto Under 22 oppure Morten Frendrup del Genoa, che però renderebbe necessario l’uscita dalla lista di un non formato così come Cardozo del Betis Siviglia mentre Ricci del Torino è un obiettivo per l’estate.

Il Milan punta Parisi

Come terzino sinistro è riemerso il nome di Parisi della Fiorentina, che il Milan aveva seguito ai tempi dell’Empoli. Ma sono tutte ipotesi, idee di mercato che verranno valutate nel corso delle settimane e anche in base alle condizioni di Ismael Bennacer, che sta recuperando dall’infortunio ma molto dipenderà da come tornerà a giocare dopo aver ripreso la sua forma ideale. Il mercato è sempre dietro l’angolo, le necessità della rosa ci sono e molto dipenderà dall’andamento del prossimo mese, dove il Milan si giocherà tanto in classifica, sia in campionato sia in Champions League.