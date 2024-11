Al Milan serve un Morata Real: i precedenti dell'ex contro la Juve

Dici Juventus e capisci subito perché per Alvaro Morata la partita di questa sera non può essere una partita qualunque. Troppi ricordi - quasi tutti belli -, troppo passato condiviso. Il presente, però, si chiama Milan e numero 9. Quello del centravanti titolare che dovrà stare lì nel mezzo dell’attacco rossonero . Tra Chukwueze , Pulisic (forse) e Leao toccherà allo spagnolo piazzarsi a fare il lavoro dell’ariete nella retroguardia bianconera. Stessa disposizione tattica (punta centrale) che Fonseca aveva varato con discreto successo - eufemismo - nella gara di Champions contro il Real Madrid . Occasione nella quale il buon Morata aveva fatto, come tutta la squadra del resto, una gran bella figura. Oltretutto andando pure a segno - ha firmato il 2-1 rossonero, il gol che ha riportato avanti il Milan dopo il pari di Vinicius . Ovviamente i milanisti si augurano che la punta ripeta la prestazione del Bernabeu. Magari con gol, visto che in questo momento è probabilmente quello che si chiede di migliorare a Morata.

Da quando è arrivato sotto alla Madonnina, i centri sono stati 3 (2 in campionato, oltre a quello già citato). Meno di quelli che ci si attendeva, pur avendo avuto Alvaro delle attenuanti. Per esempio, quella degli infortuni - e non è che da questo punto di vista la sosta delle nazionali sia stata del tutto tranquilla.

La turbolenta sosta di Morata

Morata ci è arrivato dopo aver saltato la gara di Cagliari, nella quale il Milan ha pareggiato, per un trauma cranico rimediato in allenamento. Ha però risposto regolarmente alla convocazione di De La Fuente in Nazionale, con il Milan un po’ preoccupato per l’utilizzo che il ct spagnolo avrebbe fatto del giocatore. Sembrava dovesse riposare contro la Danimarca, invece ha giocato 20’ abbondanti. Contro la Svizzera è addirittura partito titolare, giocando tutto il primo tempo con la fascia da capitano al braccio. Nessuna rete messa a referto, ma potrà sempre provare a rifarsi oggi.

Se ci riuscisse, sarebbe la prima segnata contro la Juve, squadra che Morata in carriera ha affrontato 5 volte da avversario. E non è mai riuscito a vincere contro i bianconeri quando è partito da titolare.