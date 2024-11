Pagelle Milan: Royal saltato sempre, Leao disarmante, Morata fa il difensore

Fonseca lo piazza sulla fascia destra per aiutare Emerson Royal nel controllo di Yildiz, lavoro cui si applica con dedizione. Il problema è che su questa corsia il Milan difetta della personalità per provare a far male alla Juventus, viste le caratteristiche dei due interpreti. E Fonseca interviene a partita praticamente finita. Chukwueze (39' st) ng

Loftus-Cheek 5.5

Si piazza in mezzo al campo per contrastare la costruzione altrui, compito in cui non ha molti problemi. Il guaio è che dovrebbe fare la differenza sui cambi di fronte, però non ci riesce. Le iniziative personali latitano, nonostante una prestanza fisica superiore, e nella distribuzione del pallone perde sempre un tempo del gioco.

Pulisic (25’ st) 6.5

Non parte titolare per una botta incassata con la Nazionale, quando entra ha il merito di dare vivacità alla manovra rossonera, proponendosi per l'appoggio e cercando l'imbucata per i compagni. Ma si trova a predicare da solo nel deserto offensivo di San Siro.

Fofana 6.5

Emerge per personalità e senso del gioco in una serata da dimenticare per chi vuole bene al calcio. Puntuale nel contrasto, attento nella posizione, essenziale nella distribuzione dei palloni. Con la capacità di farsi sempre trovare presente e pronto nelle zone del campo in cui si stavano sviluppando situazioni potenzialmente pericolose.

Reijnders 5.5

Fonseca sceglie un sistema di gioco molto mobile, in cui il 4-4-2 di base è pronto a evolversi in varie situazioni. In questo chiede un lavoro supplementare all'olandese, che deve allargarsi per proteggere la fascia sinistra, quando Leao non rientra. Logico che finisca per soffrire in fase di costruzione. Con l'ingresso di Pulisic si accentra per fare densità in area, senza però trovare fortuna. Ha una possibilità su punizione dal limite al 20' st, la palla è data per dispersa tra primo e secondo anello della Curva Sud.