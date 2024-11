Leao delude il Milan. Ibra: "Verrà fuori"

Ibrahimovic: "Leao tra i più forti al mondo"

"Leao non sa quanto è forte. Quando lo capirà, uscirà tutto quanto - le parole di Ibra -. Sono sempre stato orgoglioso di lui, quando l’ho conosciuto era un ragazzino, ma è cresciuto, ora è adulto. Adesso è il calciatore, prima era un talento potenziale. Ci sono momenti per tutti, quelli 'wow' e quelli meno. Importante è tenere di più quello alto. C’è tanta pressione su di lui perché si sa che è fra i più forti di tutti, altrimenti non se ne parlerebbe. Noi lo sappiamo, lui deve capirlo. Nel mio caso non avevo bisogno di nessuno che mi tirasse fuori qualcosa. Lui deve trovare lo 'switch on' quando deve fare le cose, ma noi siamo soddisfatti e felici di lui. Sta passando un momento bello: siamo dietro di lui, lo aiutiamo e lo motiviamo a fare sempre bene. Come calciatore deve fare la differenza, è uno dei più forti del mondo. L'ha dimostrato e lo dimostra". Il problema è che in una gara che rischia di lasciare tanti rimpianti nella stagione del Milan, Leao non è riuscito a dimostrarlo. Se vogliamo, quasi una novità, visto che in stagione non aveva mai mancato gli appuntamenti importanti. Nei match di cartello, Rafa veniva sempre fuori al meglio, o quasi.

Milan-Juve: zero tiri per Leao

Ieri sera non ha mai tirato in porta, anzi: il momento in cui si è fatto notare di più è stato quando è finito lungo e disteso in area e ha reclamato un rigore - occasione nella quale ha comunque avuto ragione l’arbitro, visto che l’intervento di Savona era regolare. Leao non si può nemmeno appellare alla rabbia, insomma. Quella che invece devono aver provato i tifosi del Milan. Che hanno rumoreggiato eccome a ogni mancata giocata, a ogni errorino del giocatore che aspettano più di tutti e che invece ha deluso. Un po’ come Morata ancora a secco contro la sua ex squadra. "Noi siamo molto soddisfatti, sapevamo cosa poteva portare Morata - ha dichiarato sempre Ibra prima che andasse in scena la sfida -. È un giocatore da collettivo, non fa 50 gol all’anno, ma si sacrifica e aiuta gli altri. È un leader, che aiuta non solo in campo, ma in tanti modi. E gioca come vuole Fonseca, sta facendo molto bene". Sarà, ma intanto per entrambi bisogna aspettare un nuovo riscatto. Leao probabilmente tornerà presto a smentire tutti e a mettere insieme grandi prestazioni, come capitato nelle scorse settimane tra Milan e Portogallo. La sua ricerca della continuità (un po’ come quella del Milan) è però ancora lungi dall’essere vicina a una risoluzione. E si è visto, una volta di più, ieri sera di fronte a una Juventus spuntata.