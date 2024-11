Fonseca, così ti giochi la Champions: altroché scudetto: il 4° posto è lontano!

MILANO - «Non siamo soddisfatti, però so che per le persone è difficile pensarlo, ma io continuo a credere allo scudetto. Ci sono tante partite da giocare e tanti punti che le squadre possono perdere». Peccato però che i punti continui a perderli il Milan . Paulo Fonseca sabato sera ha probabilmente reso “contenti” molti tifosi quando ha detto che avrebbe fischiato pure lui al termine di Milan-Juventus , però ha subito fatto indispettire in tanti quando ha parlato nuovamente di scudetto. Il Milan - che deve recuperare la partita di Bologna (a febbraio?) - oggi si trova a nove punti di distanza dalla zona Champions, a 10 dal Napoli capolista. Lo scudetto è un traguardo utopistico, ma oggi il problema del Diavolo è quello di ritrovarsi già lontano dalle prime quattro posizioni, quelle che danno accesso alla Champions ’25-26, un obiettivo minimo per un club come quello rossonero, vitale da un punto di vista economico. Con 19 punti in dodici giornate, Fonseca ha ottenuto il peggior avvio dei rossoneri dalla stagione ’19-20 (13 punti con Giampaolo, poi sostituito da Pioli dopo sette gare). Dodici mesi alla tredicesima giornata - dunque con una gara in più - Pioli aveva 26 punti ed era terzo in classifica.

Milan, mancanza di stabilità

Il Milan continua a essere lontano da avere una propria identità. A volte è incisivo davanti, ma disastroso dietro. Con la Juventus, per paura di prendere gol, i rossoneri sono stati nulli dalla metà campo in su. L’atteggiamento della squadra è spesso sbagliato, in un modo (approccio) nell’altro (cali di tensione). I fischi arrivati durante e al termine della gara con i bianconeri sono stati la naturale conseguenza di uno scollamento sempre più evidente con la tifoseria, logorata da questa mancanza di stabilità. Aver beccato a lungo Emerson Royal è anche un messaggio verso la dirigenza a cui non viene ancora perdonata la scelta di aver puntato su Fonseca e non su altri allenatori, in primis Conte. A gennaio verranno fatti acquisti per ridurre il gap con le prime oppure no? Da Casa Milan non sembrano giungere grandi indicazioni per i tifosi (piace per l'estate il difensore centrale del Valencia, il 20enne Mosquera). Adesso però arriva la Champions e la trasferta a Bratislava contro il modesto Slovan (ultimo con 0 punti, 2 gol fatti e 15 subiti). Il Milan, reduce dall’impresa di Madrid, non può permettersi passi falsi se vuole restare in corsa per la seconda fase e il calendario sorride a Fonseca che poi avrà Salisburgo, Girona e Dinamo Zagabria. Non ci sarà Morata, squalificato (in attacco Abraham), mentre Leao, uscito zoppicante da San Siro sabato sera, non desta preoccupazioni.