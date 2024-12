Fonseca, fai come Ancelotti: rivinci la Coppa Italia per tenerti il Milan

Il Milan e la Coppa Italia

Il Milan ha raggiunto sette volte le semifinali e solamente in due occasioni è arrivata in finale, perdendola in entrambe le circostanze contro la Juventus guidata dall’ex Allegri. La prima nella stagione ’15-16, quando la squadra di Brocchi (la finale l’aveva conquistata Mihajlovic) perse 1-0 subendo gol all’ultimo minuto dei supplementari da un 23enne... Alvaro Morata. Andò peggio a Gattuso nell’atto finale della Coppa Italia ’17-18, quando la Juve passeggiò sui rossoneri per 4-0. Paulo Fonseca domani inizierà il suo percorso in Coppa Italia e si troverà quindi subito di fronte a un bivio: diventare l’undicesimo allenatore del Milan a partecipare e non vincere la coppa tricolore oppure provare a diventare l’erede di Ancelotti, almeno in questa competizione. Perché sono anni che i tecnici che si sono alternati sulla panchina rossonera hanno ripetuto quanto sia importante la Coppa Italia, salvo poi non riuscire mai a conquistarla, a volte affrontandola con sufficienza e seconde linee demotivate. La Coppa Italia, però, ha dimostrato in particolare nelle ultime stagioni di avere un peso nell’economia delle annate delle grandi squadre. Innanzitutto perché è il secondo trofeo del calcio italiano e vincerlo dà un sapore diverso quando a maggio si tracciano i bilanci finali. L’Inter di Inzaghi, per restare ai tempi recenti, ha vinto il trofeo nelle annate ’21-22 e ’22-23, quelle in cui in campionato i nerazzurri non sono riusciti a primeggiare. Inzaghi è stato criticato per i risultati in Serie A, però vincendo Coppe Italia - e Supercoppe italiane - ha raddrizzato i giudizi sul suo operato. E conquistare trofei, oltre ad arrivare in finale di Champions nel 2023, è servito ai nerazzurri per creare quello spirito vincente determinante per arrivare allo scudetto della seconda stella.

Fonseca sogna lo Scudetto ma...

Per come si è messa la Serie A, nonostante l'ottimismo del tecnico, è difficile - oggi - pensare che il Milan possa vincere lo scudetto. La Champions rimane un terno al lotto, dunque puntare alla Coppa Italia deve essere un obbligo per il Milan. Vincere, come detto, aiuta a vincere e pure Cardinale avrebbe un ritorno d'immagine diverso dopo stagioni di piazzamenti. Provare ad arrivare alla finale di Roma deve essere un obiettivo forte anche per Fonseca che da un successo del genere, potrebbe trarne linfa vitale per la sua esperienza sulla panchina rossonera. Oggi il tecnico deciderà come affrontare il Sassuolo (domani alle 21 a San Siro), consapevole ovviamente che venerdì il Milan sarà di scena a Bergamo dove si giocherà una fetta della corsa alla zona Champions, però prendere sotto gamba la partita con gli emiliani, schierando solo seconde linee col rischio così di uscire, sarebbe un grande autogol.