Abraham vede doppio: Coppa Italia e riscatto Milan

MILANO - Dentro il maxi turnover che Paulo Fonseca applicherà questa sera nella partita contro il Sassuolo, ci sarà una nuova chance dall’inizio per Tammy Abraham , che sarà supportato dal trio formato da Samuel Chukwueze , Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao . Un’opportunità che l’attaccante inglese vorrà certamente cogliere visto che contro l’Empoli non ha trovato il gol nell’unica occasione, seppur importante, che ha avuto, ma anche per cercare di dimostrare alla società rossonera che, in ottica estiva, potrà investire sull’acquisizione del suo cartellino. Già, perché Abraham è in prestito secco al Milan dalla Roma, con Alexis Saelemaekers che ha fatto il percorso inverso, e dal punto di vista dell’attacco, la società rossonera ha spesso avuto la necessità di trovare una conformazione stabile. Abraham a Milano sta benissimo , così come sta molto bene al Milan, ma molto passa dalle sue prestazioni e da quelle che poi saranno le richieste effettive della Roma per il suo cartellino, anche se lui non rientra nei piani tecnici del club giallorosso. Un incrocio, quello con la squadra che ne detiene legalmente il cartellino, che potrebbe esserci nel caso in cui le due squadre passassero il turno in Coppa Italia. Il Milan dovrà superare il Sassuolo mentre la Roma, sulla sua strada, ha la Sampdoria. Sulla carta, il pronostico dovrebbe pendere verso le due squadre di Serie A, ma non si può mai sapere.

Il momento di Tammy

Abraham, in questa manifestazione, ha collezionato solo quattro presenze e un gol, segnato contro il Lecce negli ottavi di finale dell’edizione 2021-2022 e sa bene che la fiducia che Fonseca gli sta dando va ripagata. A Bratislava ha fatto il suo dovere, fornendo l’assist per il gol dello 0-1 di Pulisic (che finalmente potrà rifiatare) per poi segnare quello del momentaneo 1-3, ritrovando il gol in Champions League dopo quattro anni. Adesso arriva un’altra serata, gelida, di coppa, nella quale provare a fare la differenza anche perché in panchina, oltre a Morata, ci sarà quel Francesco Camarda che ha una grande fame di minuti, presenze e gol.

Il classe 2008, al netto dell’indisponibilità di Jovic che a gennaio potrebbe lasciare il Milan, è ormai entrato in pianta stabile in prima squadra e ha ancora l’amaro in bocca di quel gol annullatogli dal Var nel corso della partita di Champions League contro il Bruges, quando tutto San Siro eruttò di gioia nel momento della sua rete, che però venne segnata in lieve posizione di fuorigioco. Quel ruggito e quella delusione gli sono rimasti dentro, perché Camarda, al contrario di Abraham, è un patrimonio assoluto del Milan e anche in allenamento sta (sportivamente) sgomitando per prendersi quello spazio che tanto desidera. Fonseca, però, sa bene di non potersi permettere di perdere Abraham dal punto di vista mentale e, in questo momento, sembra aver congelato le gerarchie del ruolo di punta centrale, anche se non è da escludere che un’evoluzione importante di Camarda possa rimescolare le carte alle spalle di Morata.

Proprio sulla gestione delle forze in questa fase iper intensa di stagione, l’allenatore portoghese ha detto: «Se non gestiamo bene la squadra e i giocatori potremmo avere dei problemi fisici e questo non lo vogliamo. Io ho fiducia in tutti i giocatori, ci sarà qualche cambio, ma sempre con l'obiettivo di vincere». Gestione, ma anche stimoli per chi ha giocato meno e lotta per un posto da titolare.