Fonseca esulta: “Primo tempo magnifico. Cosa ho detto ai ragazzi”. E su Leao...

Le parole di Fonseca dopo Milan-Sassuolo

Sulla prossima avversaria in Coppa Italia, la vincente di Roma-Sampdoria: "Possibile sfida alla Roma nei quarti? Non ci ho pensato, ora vado a casa e penso alla partita con l’Atalanta". Fonseca ha poi spiegato: "Ho detto ai ragazzi che a volte in queste partite c'è rilassamento, era importante entrare con intensità, con pressione alta, lo hanno fatto e sono molto soddisfatto per questo. In passato l'atteggiamento è stato un problema. Sono responsabile di quello che accade, sono sempre il primo, non scappo a questa mia responsabilità". Infine su Leao: "Un voto a Leao? Tutti hanno fatto una buona partita, sono contento della sua prestazione come di tutti“.