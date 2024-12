Reijnders, il Milan trema: le mani di Guardiola, il rinnovo può non bastare

MILANO - La trattativa per il rinnovo di Tijjani Reijnders con il Milan è a buon punto. Il centrocampista olandese, che è diventato il leader tecnico della squadra di Paulo Fonseca, anche due sere fa in Coppa Italia ha disegnato calcio e si è saputo anche gestire in vista della partita di domani sera contro l’Atalanta, dove gli spazi di manovra saranno decisamente più stretti e i ritmi molto più alti vista l’attitudine della formazione allenata da Gian Piero Gasperini. Lunedì sera, in collegamento con Ziggo Sport in Olanda, Reijnders ha dichiarato: «Non ho ancora firmato, deve ancora succedere, ma sembra una bella cosa. È una bella ricompensa che il Milan vuole darmi, estendere il contratto dopo un anno non capita spesso. È un grande club in cui giocare». Parole e musica che fanno intuire anche quanto Reijnders si trovi bene in rossonero, con la sua valutazione di mercato che è almeno triplicata rispetto ai 20 milioni pagati dal Milan nel corso dell’estate 2023, quando lo ha prelevato dall’AZ Alkmaar battendo la concorrenza di diverse big europee, tra cui il Barcellona. Ma i fari su Tijjani non si sono mai spenti.

Reijnders, la chiave Champions

Ed è anche per questo che il Milan vuole blindarlo, per poter respingere con maggior forza e fermezza eventuali richieste da club di Premier League come, ad esempio, il Manchester City che probabilmente in estate affronterà una rivoluzione tecnica a livello di giocatori. Oltre al contratto, il Milan potrà dormire sonni tranquilli attorno al nome di Reijnders se riuscirà a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Già, perché la partecipazione alla massima competizione europea è spesso una condizione basilare per tutti i big di una squadra e non giocarla, oltre ai danni economici che ne comporterebbe vista l’enorme discrepanza d’introiti che c’è con l’Europa League, potrebbe causare anche dei malumori ne giocatori più rappresentativi e forti, vogliosi di stare tutti gli anni sotto le luci della ribalta che solo la Champions League ti può dare. Ecco perché il Milan, in campionato, non può più perdere terreno a partire dalla gara di domani contro l’Atalanta.

Gli altri rinnovi

Rimanendo in tema di rinnovi di contratto, va segnalato come vi siano ancora discussioni su quella relativa a Mike Maignan, con le parti che devono accordarsi definitivamente su parte fissa e bonus. Stallo su Theo Hernandez mentre sono ferme le discussioni per quanto concerne Davide Calabria così come per Alessandro Florenzi che, da gennaio, potrebbero iniziare a guardarsi attorno visto che il 30 giugno andranno a scadenza.