Fonseca: "Atalanta riferimento internazionale. La testa di Leao..."

MILANO - Il Milan di Paulo Fonseca chiuderà il programma del venerdì della 15 giornata di campionato facendo visita all' Atalanta . Un altro crocevia per la stagione dei rossoneri se vogliono restare aggrappati al treno scudetto, le parole dell'allenatore portoghese nella conferenza stampa della vigilia: "Io penso che non è mai un buon momento per affrontare l'Atalanta (ride, ndr). Sì, siamo in crescita, la squadra ha fiducia. Sappiamo che affrontarli è sempre difficile, 8 vittorie nelle ultime 8 partite, hanno segnato 26 gol subendone solo 4. È una squadra fortissima. Sarà una partita difficilissima ma siamo pronti, abbiamo fiducia per giocare contro l'Atalanta - aggiunge - Meno affanno e meno apprensione Penso che questo arriva molto dal modo in cui difende la squadra, porta fiducia e stabilità. 3-4 partite fa si sentiva qualche sconforto difensivamente, oggi no. Oggi penso che la squadra è a suo agio difensivamente. Questo poi porta fiducia per attaccare".

Sull'Atalanta e Gasperini

"Non si vedeva giocare una squadra così, uomo a uomo, da tanto tempo. Il calcio è come la vita: ciclico. Gasperini è stato pioniere a giocare così. Adesso tutti in Europa hanno la consapevolezza che è difficile affrontare squadre come l'Atalanta. Ci sono tante squadre che seguono lo stesso modello dell'Atalanta. L'altro giorno stavo guardando un articolo scritto in Germania, ci sono tante squadre che giocano così adesso. Il Bayern gioca così, lo Stoccarda anche... Hanno seguito le idee dell'Atalanta e di Gasperini. È un punto di riferimento a livello internazionale il loro modo di giocare".

Mai vinto contro Gasperini

"Non ho nessuna voglia speciale di battere Gasperini. Sono il primo a dire che è unico. Dobbiamo riconoscere il lavoro che sta facendo, è grandissimo. Ho una grande ammirazione per Gasperini, non c'è niente di personale. Ho la voglia di vincere domani come tutte le altre partite, non ho niente di personale da dimostrare. Dobbiamo tutti riconoscere il merito degli altri, io riconosco i meriti di Gasperini".

Partita della svolta?

"Penso che la squadra non ha bisogno di questa partita per avere la consapevolezza di quello che sta facendo. Partita importante ma non decisiva per me. Può portare tante cose positive alla squadra. Vincere contro l'Atalanta porterebbe fiducia per il futuro".

Fonseca in questa Serie A

"Non mi piace parlare di me. Dovete essere voi a parlare di me. Quello che posso dire è che mi sento molto molto bene in Italia, è molto stimolante per un allenatore straniero. Qua è diverso, è più stimolante stare qui e trovare un modo diverso di vedere le cose. La Serie A è chiaramente diversa per me. In questi giorni parlavo con il mio staff e dicevo che solo stando qui puoi capire quanto è diverso. Gli allenatori che non sono qui non hanno l'idea esatta di com'è la Serie A e quello che porta di nuovo ad un allenatore. Vincere qui è molto molto difficile. Le grandi squadre europee adesso hanno la possibilità di affrontare le squadre italiane. Guardiamo i risultati. Come sono? Pensate quindi affrontare squadre italiane ogni settimana. È difficile - aggiunge - Il modo di difendere di molte squadre qui è diverso. Sono sicuro al 100% che affrontare una squadra che fa uomo a uomo è più difficile di affrontare una squadra che gioca a zona. Poi c'è la fisicità, il modo di difendere. Cercare spazio qui in Italia non è semplice. Se si parla di intensità l'Inghilterra è più intensa ma qui è diverso".

Crescita Leao

"È la realtà, non è un'impressione. Penso che Rafa ha ancora margine per migliorare. Ha fatto bene nelle ultime partite, anche per atteggiamento difensivo. Sono totalmente soddisfatto? No. Ha capacità per fare meglio. La testa di Rafa deve essere improntata sul fare meglio. Ha fatto 5 gol, deve avere in testa di farne 20. Quando abbiamo le capacità dobbiamo pretendere tanto da noi stessi. Deve essere ambizioso per fare sempre meglio. È sulla strada giusta ma non deve fermarsi adesso".

Soddisfatto e insoddisfatto ad oggi

"Ci sono tante cose che mi lasciano soddisfatto in questo momento. Vedi la crescita dei giocatori, è molto importante per me. Voglio vincere, voglio i titoli. Ma guardare crescere le persone che lavorano con me è la cosa che mi fa più piacere. Ho dei giocatori che mi danno questo piacere. Dopo, essere allenatore del Milan è una cosa che tutti i giorni penso che sia un privilegio. Le cose di cui non sono totalmente soddisfatto non posso dirle (sorride, ndr). Poi ci sono le cose sul piano dei singoli e sul piano collettivo, ma non voglio dirle. Ma ci sono. Se un giorno ci arrivo allora vengo qua e posso dirlo. Ma oggi sono ancora un po' lontano da quello che mi piacerebbe".