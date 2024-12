Fonseca inviperito, clamoroso attacco a La Penna: “Era già stato a Bergamo"

"Nel secondo tempo ci è mancato di riuscire a raggiungere i giocatori in avanti. Al contrario del primo tempo non siamo infatti riusciti a servire giocatori come Leao e Morata ". Così Paulo Fonseca , intevenuto al termine della trasferta di Bergamo che ha visto gli ospiti uscire sconfitti con il risultato finale di 2-1 . Al Gewiss Stadium, i rossoneri passano in svantaggio con il gol dell'ex De Ketelaere . Poi pareggiano i conti con Morata, ma nel finale Lookman decide il match. Il Milan resta dunque fermo a quota 23 punti in classifica, precedendo di 2 lunghezze il Bologna che sabato 7 alle ore 18 affronterà la Juventus allo Stadium. Il prossimo impegno stagionale vedrà Leao e compagni ospitare lo Stella Rossa nell'incontro valido per la 6ª giornata di Champions League, in programma l'11 dicembre a San Siro. Una sfida che mette in palio la 4ª vittoria consecutiva dopo quelle contro Bruges, Real Madrid e Slovan Bratislava.

Fonseca: "Mancato di rispetto al Milan"

Il tecnico rossonero ha commentato senza riserve l'episodio controverso che ha portato al vantaggio di De Ketelaere, ritenendo come il Milan stia soffendo un arbitraggio di parte che ha ritenuto di dovere giudicare una "mancanza di rispetto" verso la squadra. Queste le sue parole: "Alla fine abbiamo perso la partita su due palle ferme - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Il primo tempo però abbuamo fatto una bellissima partita, poi è mancata la connessione con l'attacco. La classifica? Abbiamo meritato di più. Prendere due gol su palle ferme è difficile da accettare. Io sono sempre stato zitto e non mi sono mai lamentato dell'arbitraggio, ma è chiaro che sul primo gol dell'Atalanta c'era fallo. Il modo in cui l'arbitro ha diretto la partita è stato chiaramente contro il Milan. Vedo sempre le stesse cose e sempre verso gli stessi club. Se non ci fosse stato il Milan oggi non ci sarebbe stato dubbio sul fallo. Io non ho paura di dire la verità. Ho sempre rispettato il lavoro dell'arbitro e che non è facile, ma gli errori sono tanti ed è una mancanza di rispetto. Una situazione come questa cambia la partita perché il gol non è regolare. Tutte le settimane funziona così. Questo arbitro è stato qui anche contro l'Udinese e tutti abbiamo visto cosa è successo al Var. Per questo ho avuto paura e difficoltà a dormire prima di venire a qui stasera".