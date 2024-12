Milan, se Scaroni smentisce Fonseca sul gol di De Ketelaere

“È una cosa che decide l’arbitro, io non opino mai sulle decisioni degli arbitri. Gli arbitri hanno sempre ragione per definizione”. Se Paolo Scaroni voleva spiazzare Paulo Fonseca a proposito della polemica con La Penna per il gol di De Ketelaere , c'è riuscito benissimo. Anche se il contrasto fra le parole del presidente del Milan e il suo allenatore non poteva essere più stridente e al tempo stesso alquanto indicativo dell'aria che tira in casa del Diavolo dopo la sconfitta di Bergamo. La Dea capolista dista 12 punti; il quarto posto, garanzia di partecipazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo stagionale, è 9 punti più su degli attuali 22, fermo restando il recupero con il Bologna in data da destinarsi e, sino a febbraio (forse) non se ne parla. Né a Scaroni né tantomeno a Cardinale sono piaciute le accuse al direttore di gara mosse in diretta tv dall'allenatore, smentito anche dall'Aia che ha valutato tecnicamente corretta la decisione di convalidare la rete di De Ketelaere.

Le parole di Morata

Per non dire di Morata, aduso a non cercare alibi: "Contro l'Atalanta abbiamo preso due gol nello stesso modo e, di solito, non lo facciamo. Dobbiamo lavorare per trovare continuità, non siamo stati lucidi nell’ultimo passaggio. Non riusciamo a giocare partite complete, non troviamo regolarità. Contro squadre del valore dei bergamaschi dobbiamo stare sempre molto attenti. L'Atalanta ha grandi qualità, noi abbiamo difeso bene, tranne nelle occasioni dei gol. A Bergamo non abbiamo meritato la vittoria e non possiamo guardare agli arbitri o ad altre cose". Stella Rossa, Genoa, Verona e Roma separano i rossoneri dalla fine del 2024, sapendo che il 2025 comincerà subito contro la Juve, in semifinale di Supercoppa (Riyad, 3 gennaio). E sapendo come a Fonseca sia già proibito sbagliare ancora.