Morata: "I miei 18 anni con Ronaldo il Fenomeno. Il mio sogno è uno..."

Morata sulla storia del Milan: "È incredibile"

In visita a Casa Milan con lo youtuber, Morata ha parlato della storia del club rossonero: "E' incredibile, quando sono arrivato qui ho pensato ai grandi calciatori del passato come Ronaldinho, Ronaldo, Baresi, Maldini, Van Basten e molti altri". Quindi una rivelazione su Kakà, suo compagno di squadra nella prima esperienza al Real Madrid: "Mi ha aiutato tanto quando ero molto giovane. Era una ragazzo normale, ancora oggi lo sento spesso". Poi un messaggio per Nacho, ex difensore proprio del Real: "Ricordo le mie prime partite lì, mi ha aiutato tanto. Sono molto grato per quello che ha fatto quando ero giovane, è un periodo in cui un ragazzo ha bisogno della forza ed esperienza dei veterani. Averlo vicino era incredibile, ma a volte discutevamo anche. Lo posso solo ringraziare, mi ha insegnato che cos'è il Real Madrid".