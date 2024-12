Fonseca sicuro: "Società Milan è con me. Ibra, di cosa abbiamo parlato"

Fonseca, la Champions e la società

"Penso che negli ultimi tempi siamo migliorati molto difensivamente, non solo in Champions League ma anche in campionato. A Bratislava è stata una partita particolare, la squadra ha imparato molto difensivamente. Sono sicuro che domani staremo bene difensivamente perché la squadra sta molto meglio". Successivamente, sull'attuale situazione con la società rossonera Fonseca ha dichiarato: "Ho sentito sempre il sostegno della società. Sempre. Stiamo lavorando per cambiare. Io sono qui e continuo a credere che stiamo migliorando e arriveremo alla fine in un'altra posizione. Non ho dubbi su questo, per questo continuo a lavorare tutti i giorni con la stessa fiducia e positività che ho dal primo giorno. Capisco, se guardiamo la classifica, i sentimenti dei tifosi. Ma stiamo lavorando per migliorare e non posso dire che non pensiamo di andare tra le prime otto".