Boban, Inzaghi a nudo: "Non è la tua Inter". E al Milan: "Non mi ha invitato"

Boban e il siparietto con Inzaghi

"La tua Inter è quella che si diverte in attacco ed è spavalda - incalza Boban -. Stasera sembravate addirittura felici del pareggio". "Saremo ancora tra le prime otto - replica Inzaghi -, abbiamo il destino nelle nostre mani a gennaio. C'è rammarico per il gol preso in quel modo all'ultimo minuto ma questo non scalfisce il nostro cammino in questi quattro mesi". Contro il Bayer Leverkusen il muro ha retto fino al 90', ma poi Mukiele ha bucato Sommer da due passi regalando il successo alle Aspirine di Xabi Alonso. Il primo gol subito nel torneo, costringe i nerazzurri a fare almeno quattro punti nelle gare contro Sparta Praga e Monaco per strappare il pass per gli ottavi di finale. Lo sa bene anche Inzaghi: "Chiaramente con il pareggio ti tenevi dietro il Bayer e quindi ci saremmo avvicinati. Sarebbe servita una sola vittoria in 2 gare a gennaio. Ora no".