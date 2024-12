Fonseca: "Il Milan è una montagna russa"

Fonseca si è poi sfogato riguardo all'atteggiamento della sua squadra: “Il problema è che la nostra squadra è una montagna russa. Oggi stiamo bene, domani non lo so. Sembra sempre un testa o croce. È impressionante. Io so che lavoro tutti i giorni per fare bene. Non so se nella nostra squadra tutti possono dire questo. Abbiamo l’obbligo di dare e fare tutto per vincere e non l’abbiamo fatto. Devo parlare con la squadra di quello che è successo in campo. Loro devono capire che questo non deve succedere". In conferenza stampa, Fonseca ha aggiunto: “Se devo far giocare i ragazzi del Milan Futuro per me non c'è problema”.