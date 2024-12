"Milan, i giocatori devono stare attenti": il caso Fonseca infiamma la tv

I numeri non sono tutto. Centrata la 4ª vittoria consecutiva , il Milan di Fonseca rientra dalla 6ª giornata di Champions League al 12º posto con 12 punti: 1 in meno rispetto all'Inter di Inzaghi . Eppure, nonostante la vittoria, contro lo Stella Rossa ci si aspettava di più. Vuoi per la caratura dell'avversario, vuoi per la rinnovata illusione di aver imboccato la via della continuità dopo i successi su Empoli e Sassuolo e la buona prestazione contro l'Atalanta, i 3 punti raccolti a San Siro hanno portato più critiche che applausi. A decidere l'incontro dopo il pareggio degli ospiti, Tammy Abraham all'87' minuto. Un dato che si accompagna all'evidente insoddisfazione del tecnico portoghese, che già a Bergamo aveva intrattenuto la stampa con una serie di attacchi diretti all'arbitro La Penna .

Così anche al termine della sfida contro la formazione serba, quando a finire sul banco degli imputati sono stati i suoi stessi uomini: "Ci siamo presentati a questa partita per noi decisiva senza però avere fatto di tutto per vincerla. È la peggiore sensazione che si possa provare. Io sono una persona che non è soddisfatta solo del risultato, non posso essere soddisfatto dalla prestazione, era importante vincere sì, siamo in una buona posizione sì, ma io sono così, è difficile lottare con tutte queste cose. Devo parlare con la squadra, voglio analizzare delle cose che per me sono chiare. Non è una questione tecnica o tattica. Arriviamo a una gara così decisiva per noi e avere una sensazione di non aver fatto tutto per vincerla, è una brutta sensazione". Fonseca ha poi rafforzato il concetto in conferenza: "Mai mi fermerò, io ho la coscienza pulita. Non ho problemi e se ci sarà bisogno di portare su i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò e senza problemi”. Parole che hanno raggiunto l'ambiente rossonero, e non solo. A commentare l'intervento di Fonseca, anche gli ex rossoneri Paolo Di Canio, Fabio Capello e Billy Costacurta.