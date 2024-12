Morata ko, Loftus-Cheek lesione: il Milan perde i pezzi dopo la Champions

Dopo la vittoria di ieri in Champions League sulla Stella Rossa, il Milan deve fare i conti con l'infermeria. Il club rossonero ha reso noto che Ruben Loftus Cheek ha riportato "una lesione del bicipite femorale destro. Verrà effettuata una nuova valutazione clinico-strumentale fra 7-10 giorni". Per quanto riguarda Alvaro Morata, invece, si tratta di un "trauma elongativo in regione adduttoria. L'esame ha escluso lesioni ai muscoli adduttori". Il centrocampista e l'attaccante sono stati costretti ad abbandonare il campo durante il primo tempo del match di Champions disputato ieri Sera a San Siro.

Le tre leggende nella Hall of Fame

Il Milan ha svelato i primi tre attaccanti inseriti nella Hall of Fame presented by Emirates: Marco Van Basten, Andriy Shevchenko e Filippo Inzaghi. "Le tre Legend rossonere sono state selezionate attraverso un processo di voto che ha coinvolto i tifosi milanisti nel mondo, che hanno voluto celebrare lo straordinario contributo di questi tre giocatori per il club rossonero, ricordando i valori che hanno incarnato, sia in campo che fuori - sottolinea una nota della società -. I tre attaccanti si uniscono al vice presidente onorario del MILAN Franco Baresi, primo membro della Hall of Fame, dando vita alla 'Classe del 2024' - simbolo di eccellenza e dell'indelebile contributo che questi giocatori hanno lasciato nei 125 anni di storia del club. Prima della partita tra MILAN e Genoa del 15 dicembre, culmine delle celebrazioni per il 125º anniversario del club, Van Basten, Inzaghi e Baresi saranno celebrati con una speciale cerimonia a San Siro di fronte al pubblico rossonero presente allo stadio. Ciascuno dei tre membri riceverà un trofeo personalizzato, realizzato da Tiffany & Co., simbolo del ruolo di prestigio che queste Legend hanno ricoperto nella storia del club. Non potendo prendere parte alla cerimonia del 15 dicembre per impegni personali, Andriy Shevchenko verrà omaggiato a San Siro con un momento dedicato nel prossimo futuro".