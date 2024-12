Fonseca e Ibra a colloquio: Milan, linea dura per chi sgarra

I duri sfoghi mediatici di Paulo Fonseca nel post Milan-Stella Rossa hanno lasciato il segno, come squarci su una tela. L’allenatore portoghese, subito dopo la risicata vittoria contro i serbi, arrivata grazie al gol di Abraham quasi sul gong, non ha lesinato critiche alla sua squadra e ai suoi giocatori, dicendo chiaramente di non essere per nulla soddisfatto di quanto visto, sottolineando come lui abbia la coscienza pulita in merito al lavoro svolto quotidianamente mentre alcuni suoi giocatori, a suo dire, non potrebbero dire la stessa cosa. Ieri mattina Fonseca è arrivato a Milanello alle 9.15, seguito successivamente dai giocatori: quelli che hanno giocato contro la Stella Rossa hanno effettuato un lavoro di scarico mentre chi non ha giocato si è allenato regolarmente. Prima dell’ingresso in campo, però, non c’è stato nessun confronto faccia a faccia tra Fonseca e i suoi calciatori a livello generale mentre ci sarebbero stati alcuni colloqui individuali.