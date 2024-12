Fonseca non arretra: "Milan, troppa presunzione. Se lo cambio mi ammazzate"

Fonseca è poi tornato sullo sfogo di mercoledì sera: "Dico sempre la verità. Difficile per me nascondere ciò che sento dopo la partita. Penso che devo essere sempre onesto: questo sentivo e questo ho detto. E penso che siano messaggi importanti. Ho avuto questa necessità. Il progetto del Milan Futuro è importante. Lavoriamo da sempre con quei ragazzi, domani vedremo qualcuno in campo. A questo livello è normale avere situazioni di questo tipo. Non chiudo mai gli occhi di fronte ai problemi, li affronto. E sono pronto per risolverli. Questo è normale in tutte le squadre, in tutte le famiglie".

Fonseca sui giovani

"Noi dobbiamo far crescere Camarda con equilibrio. Le aspettative e le pressioni sui giovani non sono buone. Per favore: non creiamo pressioni a Camarda. Lui è un ragazzo equilibrato, lasciamolo stare equilibrato. Io sono attento al suo lavoro. Devo pensare sempre bene quando e come utilizzarlo. Questi ragazzi devono giocare nel tempo e nel momento giusto. Ha qualità, ma deve continuare a crescere. Non deve avere questo peso di essere decisivo. Lasciamogli fare il tragitto di un giovane".