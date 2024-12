Milan contestato, Fonseca non ci sta: "Capisco, ma 22 tiri..." Leao lo difende!

MILANO - Il Milan non va oltre lo 0-0 in casa contro il Genoa e sprofonda a -14 dall'Atalanta capolista. Nella serata di festa per i 125 anni del club, i rossoneri sbattono contro un super Leali e colpiscono una clamorosa traversa con Alvaro Morata nella ripresa. Il Grifone conquista invece il sesto risultato utile consecutivo (4 pareggi e 2 vittorie), con Patrick Vieira che resta dunque imbattuto da quando ha preso il posto di Alberto Gilardino sulla panchina dei liguri. Al termine dell'incontro pioggia di fischi e forte contestazione alla società da parte dei tifosi. I cori che intonano gli ultras della Curva Sud sono eloquenti: "Questa società non ci merita", "Noi non siamo americani" e "Ci avete rotto il ....". Prima del match fischi anche per Zlatan Ibrahimovic. La contestazione del tifo organizzato è continuata anche fuori dallo stadio, con la curva che ha esposto uno striscione che non lascia spazio a interpretazioni: "Società Milan: vi abbiamo aspettato e sostenuto a oltranza, della vostra mediocrità ne abbiamo abbastanza". In classifica il Milan ha ora 23 punti ed è ottavo. Il Genoa sale a 16, due in più della zona retrocessione.

Milan, Fonseca mastica amaro Paulo Fonseca, dopo lo sfogo contro la Stella Rossa, commenta così lo 0-0 contro i rossoblù: "Penso che abbiamo fatto una buona partita e creato tanto. I giocatori hanno avuto voglia di vincere, ma ci è mancato solo il gol e anche la qualità nell'ultima decisione. Partita fatta con buon atteggiamento, recuperati tanti palloni alti. Abbiamo fatto 22 tiri, è mancato il gol. Mancanza di cattiveria no, oggi la squadra ha voluto vincere la partita. Siamo stati aggressivi senza palla, arrivando tante volte vicini all'area del Genoa. Non è una questione di fiducia, ma di qualità dell'ultima scelta. Abbiamo dei buoni attaccanti - prosegue il portoghese -. Abraham ha avuto una contusione, non è uscito per giocare il secondo tempo. Alvaro non si è allenato tutta la settimana. Delle volte si parla di attaccanti, ma nel nostro gioco è mancata anche qualità nel cross e nel tiro. Ho fiducia totale nei nostri attaccanti". Infine sulla contestazione dei tifosi commenta: "È normale che succeda questo, volevamo vincere per i nostri tifosi che sono sempre con noi. Oggi tutti noi possiamo riconoscere che la squadra abbia dato tutto: sono insoddisfatto del risultato, i tifosi anche e li capisco".

Leao dopo lo 0-0 col Genoa Davanti ai microfoni si presenta anche Rafa Leao: "Abbiamo avuto un periodo buono di risultati e il pareggio di oggi non può essere la fine del mondo. Dobbiamo rialzarci tutti insieme e continuare a lavorare. Siamo andati vicini alla vittoria, colpendo anche una traversa. Il mister prima della partita ci aveva trasmesso l'importanza della partita per la classifica. Ogni partita va vissuta come una finale. Abbiamo dato tutto e oggi non ci è mancata di certo l'attitudine. Anche se avessimo giocato un'altra mezz'ora, però, non avremmo fatto gol. Non possiamo perdere altri punti da qui in avanti". Infine, Leao difende Fonseca: "Ci vuole del tempo, ma stiamo iniziando a capire le idee del mister. Spetta a noi, però, migliorare sul campo in alcuni aspetti. Dobbiamo essere più bravi a trovare la porta e sfruttare gli spazi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA