Milan, parata di celebrità alla festa per i 125 anni: tutti i presenti

Il 15 dicembre 2024, in occasione della sfida contro il Genoa, il Milan ha celebrato i suoi 125 anni di storia con una serie di iniziative che hanno reso speciale la serata a San Siro. Un evento memorabile a cui hanno assistito oltre 70mila tifosi, tra cui anche molti volti noti e personaggi famosi nel mondo dello spettacolo e della moda. Poco prima dell'inizio della partita, si è svolta la cerimonia di premiazione delle Legends rossonere come Marco van Basten, Filippo Inzaghi, Franco Baresi (figure storiche del club che sono entrate ufficialmente nella Hall of Fame di AC Milan) che hanno ricevuto un prezioso trofeo firmato da Tiffany &Co.