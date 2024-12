Milan, agente Theo Hernandez: "Panchina? Ha rispetto per tutti, sul rinnovo..."

Dopo le polemiche post Champions League e l'esclusione dalla formazione titolare in Milan -Genoa , l'agente di Theo Hernandez ha voluto fare chiarezza sulla situazione del suo assistito. Il terzino francese nelle ultime settimane è infatti finito nel mirino delle critiche da parte di Paulo Fonseca dopo una serie di prestazioni non all'altezza che hanno aperto nuove voci sul futuro del classe 1997.

Agente Theo Hernandez: "Panchina? Ha rispetto per tutti"

Manuel Garcia Quilon, agente di Theo Hernandez, ha parlato così dopo un incontro con la dirigenza del Milan nella sede del club rossonero: "L'esclusione contro il Genoa? Non è una decisione che compete a Theo, ha il massimo rispetto per la decisione e per i suoi compagni. Anche Leao è andato in panchina quest’anno". Il francese è infatti stato sostituito da Alex Jimenez, terzino del Milan Futuro, per tutta la durata della partita.