Theo Hernandez, cura Leao: Fonseca ci riprova, basta che funzioni...

La terapia-Fonseca funzionerà anche su Theo Hernandez dopo aver avuto degli effetti positivi su Rafael Leao seppur con degli importanti correttivi apportati dall’allenatore? La domanda è legittima e aleggia nell’ambiente rossonero con i dovuti pro e contro del caso, perché l’obiettivo è quello di stimolare Theo Hernandez ad una reazione caratteriale con una serie di panchine ma, allo stesso tempo, può essere un’arma a doppio taglio poiché non tutti i giocatori possono reagire allo stesso modo. Ieri sono ripresi gli allenamenti a Milanello, dopo le celebrazioni per i 125 anni del Milan che sono state caratterizzate dal clima di contestazione dei tifosi (ne parliamo nell’articolo specifico), e la sensazione è che Theo possa davvero finire in panchina anche dopodomani sera, quando il Milan sarà impegnato in casa dell’Hellas Verona nell’anticipo del venerdì sera. Una situazione che potrebbe prendere forza anche per come ha giocato Alex Jimenez contro il Genoa, con il classe 2005 spagnolo che è stato il migliore in campo del Milan. Ma Theo rimane sempre Theo e i prossimi due allenamenti saranno decisivi per capire se Fonseca porterà avanti il suo piano gestionale o se, invece, ci sarà una modifica. Di sicuro c’è che Jimenez potrà ambire non solo al posto di Theo, ma anche a quello di Emerson Royal, le cui prestazioni fino ad oggi non giustificano i 15 milioni investiti in estate per prenderlo dal Tottenham. Il laterale brasiliano, infatti, continua a non convincere nella complessità delle sue presenze: non ha inciso in fase offensiva e in quella difensiva ha diverse situazioni, risultate decisive per gli avversari, sulla coscienza.