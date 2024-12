Fonseca, quelle voci su Xavi e la svolta necessaria in Verona-Milan

Tutti intorno a Paulo Fonseca, tecnico milanista che il club sta difendendo come fosse un 1-0 nei minuti di recupero. Parola che non citiamo a caso: perché il Milan a Verona è chiamato, ancora una volta a recuperare una vittoria, punti pesanti e il gioco che in questa prima di stagione va e viene come l’illuminazione delle lucine natalizie. Nella serata del compleanno numero 125, quella che doveva essere la celebrazione del milanismo il gioco non si è visto e la festa è diventata avvelenata. Ciliegina al cianuro sulla torta: lo 0-0 finale, più utile ai rossoblù che a un Milan che, se non per far piacere ai tifosi accorsi in massa in una serata termicamente parlando che più gelida non si poteva, doveva vincere di rabbia e di mestiere almeno pensando alla Fiorentina davanti che aveva frenato - e si sarebbe pure potuta preventivare una non vittoria della Lazio. Invece no. Così, se da un lato la linea dura imposta da Fonseca dopo lo sfogo post Champions League in cui accusava qualcuno di non mettercela tutta sul terreno di gioco è stata in parte accettata dalla tifoseria, non lo sono stati né l’atteggiamento in campo, né il risultato. Così la prosecuzione stessa del rapporto tra il tecnico e la società è stata messa in discussione da voci di mercato apparse all’improvviso - e smentite dall’ambiente rossonero.