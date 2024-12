"Stop al razzismo": Milan, sostegno a Maignan dopo i cori di Verona

Il Milan ha trovato la vittoria a Verona tra i fischi e la contestazione dei propri tifosi . Reijnders ha firmato l'1-0 nella ripresa ma non è bastato per placare la rabbia dei propri sostenitori che hanno fatto cori all'indirizzo della società. Oltre a questo, però, a macchiare una serata di calcio e di sport è stato un altro episodio di razzismo in cui è stato coinvolto, ancora una volta, Maignan. Già a Udine, nella passata stagione, è stato vittima di cori e in quel caso ha fatto interrompere la gara. Questo volta sono successi nel finale e lui stesso ha richiamato l'attenzione dell'arbitro Marinelli.