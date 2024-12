Infortunio Leao: le condizioni in vista di Juventus-Milan in Supercoppa

MILANO - In casa Milan tiene banco la questione legata alle c ondizioni di Rafael Leao che, ieri sera, nel match vinto di misura al Bentegodi di Verona grazie al gol Reijnders, si è arreso nel corso del primo tempo a un infortunio muscolare , sostituito da Theo Hernandez. Secondo quanto fatto sapere dalla società rossonera, il talento portoghese riportato un' elongazione al flessore sinistro e, la prossima settimana, verrà sottoposto a un nuovo controllo con risonanza.

Quando rientra Leao

Il 2024 di Rafael Leao, pertanto, è finito in anticipo: l'ex Sporting Lisbona e Lilla salterà certamente il big match con la Roma, in programma il 29 dicembre. La speranza della società rossonera, oltre che del tecnico Paulo Fonseca e dei tifosi, è quella che il calciatore possa recuperare per l'impegno successivo, quello del 3 gennaio contro la Juventus e valido per la semifinale di Supercoppa Italiana.

