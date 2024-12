"L'Inter ha vinto lo scudetto e poi la bancarotta. È questo che vogliamo?"

A casa Milan arriva la Harvard Business School . La prestigiosa università ha dedicato al progetto dei rossoneri un lungo documento, di ben 24 pagine. Il testo analizza il progetto del club dall'arrivo di Gerry Cardinale e diversi protagonisti di proprietà e società hanno preso la parola per esprimere il proprio punto di vista. Il patron della società rossonera ha spiegato le scelte portate avanti negli anni e ne ha per tutti, anche per l 'Inter .

Cardinale e la scelta di comprare il Milan

Il patron del Milan racconta i retroscena e i motivi che lo hanno portato ad acquistare la società milanese: "Quando abbiamo acquistato il Milan molti proprietari di squadre sportive americane mi hanno chiamato per dirmi: 'Sei pazzo'. Mi hanno detto 'Non puoi fare affari in Italia' e poi 'È impossibile fare soldi nel calcio europeo'. La maggior parte di coloro che investono in società sportive lo fanno perché sono coinvolti emotivamente. Mettono la vittoria dei campionati al di sopra di tutto il resto e questo spesso li porta a commettere l'errore di pensare che spendere tanto per schierare una squadra di stelle sia linearmente correlato alla vittoria. Ma questa è la cosa peggiore che puoi fare come investitore".

Continua: "L'abbiamo acquistato per una cifra che corrispondeva a 3,6 volte i ricavi del club. I nuovi proprietari del Chelsea l'hanno acquistato per un multiplo di sette volte i ricavi se si considera l'earn out. Ho portato con me i New York Yankees per una piccola quota di minoranza, data la nostra partnership di lunga data con loro e il nostro desiderio di portare le migliori pratiche degli sport statunitensi in Italia. Penso che il Milan abbia il potenziale per diventare un'azienda da 5 miliardi di euro".

E sulla vittoria del campionato nel 2022: "La passione dei tifosi è stata incredibile. Non avevo mai visto niente del genere. Ho inviato le foto alla mia squadra a New York e ho detto loro: 'È meglio che vi prepariate'". E sulle accuse di una "americanizzazione" del Milan: “Non sto cercando di americanizzare l’AC Milan. Sto cercando di introdurre alcuni elementi americani che possano portare il Milan al livello successivo in modo costruttivo. Sto anche concentrando più attenzione sulla Serie A. Sono curioso di vedere come possiamo aiutarli a negoziare accordi sui media internazionali. Negli Stati Uniti c’è una relazione diversa tra i proprietari delle squadre e le leghe. Qui ci sono più livelli, Serie A, la FIGC, UEFA, FIFA. È lì che c’è la curva di apprendimento per me. A casa mia avrei potuto fare tutto questo a occhi chiusi”.