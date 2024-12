Milan, due colpi per aiutare Fonseca: centrocampista e vice Theo

MILANO - Stando alle voci e a quello che si respira attorno alla stanza dei bottoni di Casa Milan, l’imminente calciomercato di gennaio dovrebbe vedere i rossoneri tra i club protagonisti. I risultati fin qui ottenuti sul campo e una rosa rivelatasi corta, specialmente a centrocampo, impongono alla dirigenza milanista un cambio di piani rispetto alle previsioni iniziali, che non prevedevano innesti di spessore economico a gennaio sulla falsariga di quanto accaduto negli ultimi anni. Invece, questa volta, il Milan sarà chiamato a entrare in azione, poiché le necessità tecniche e numeriche della rosa a disposizione di Paulo Fonseca ci dicono che sono almeno due i movimenti in entrata che il Milan sta pianificando di fare.

Milan, la priorità è sempre Ricci Il focus è concentrato sul centrocampo, dove sarà necessario un tassello in più, ma non una figurina o un prestito che poi non verrà tramutato in acquisto definitivo. Si tratta, almeno secondo gli spifferi, di un investimento economicamente di un certo tipo, che riguarderà un giocatore pronto subito, che potrebbe essere già presente nel campionato italiano e iscrivibile nelle liste, sia della Serie A sia in quella - eventualmente - della Champions League. Tale identikit porta in quel di Torino, sponda granata, con il gradimento milanista per Samuele Ricci che non è di certo un mistero, ma ci sarebbe da sedersi al tavolo con Cairo, che non è mai un osso facile anche se i buoni rapporti tra i due club e quelli con l’entourage del calciatore potrebbero consentire un’operazione che radiomercato dava calda in vista dell’estate 2025. Ovviamente ci sono anche altre variabili, rappresentate da club - soprattutto stranieri - che potrebbero fare delle offerte importanti a gennaio. È tutto in divenire, ma i fari del Milan su Ricci ci sono.

Milan, gli altri nomi per il centrocampo e il vice Theo Ma non solo su di lui. Perché in Serie A, un altro osservato speciale, è quel Nicklas Frendrup del Genoa che sarebbe prendibile e utilizzabile se uscisse un giocatore straniero dalle liste, sia del campionato sia della Champions League. Guardando all’estero, come scritto nei giorni scorsi, è attenzionato il profilo di Angelo Stiller dello Stoccarda, che costa una trentina di milioni e per il quale vale lo stesso discorso di Frendrup, ovvero che dovrà uscire almeno un calciatore non formato dalla rosa per poter, eventualmente, puntare al suo acquisto. Poi molto dipenderà, in merito alla strategia di mercato, da come tornerà in campo Ismael Bennacer che ha bruciato di circa tre settimane i tempi di recupero dall’infortunio. Nel caso in cui non dovessero esserci delle garanzie tecniche, allora il Milan potrebbe anche prendere due centrocampisti e rimandare in estate la questione del vice Theo Hernandez. Ma il mercato di gennaio, con i suoi obiettivi, potrebbe essere anche influenzato dai movimenti delle big europee, con Manchester City, United e Psg che potrebbero tornare protagoniste con un eventuale effetto domino, in determinati ruoli, che aprirebbe a nuove e potenziali occasioni. Dopo la Supercoppa Italiana, se ne capirà certamente di più.

