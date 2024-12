Milan-Roma, i dubbi di Fonseca: c’è anche l’idea del doppio centravanti

MILANO - Sarà un Milan ancora con diverse assenze quello che domani sera giocherà a San Siro (sold out al netto del settore ospiti) contro la Roma nell’ultima partita del 2024. Anche nell’allenamento di ieri, infatti, Christian Pulisic ha lavorato nuovamente in maniera personalizzata e soltanto oggi si capirà se potrà essere convocato o meno per la panchina. Fonseca ragiona sul da farsi e sulla composizione dell’undici titolare che, inevitabilmente, sarà nuovamente composto da interpreti diversi rispetto a quelli che dovrebbero essere i titolari. Le prove tattiche di ieri non hanno diramato i dubbi né hanno dato indicazioni precise. Theo Hernandez , che pur si è allenato nei giorni liberi pre natalizi, non è sicuro di essere scelto come titolare con Terracciano o Bartesaghi che potrebbero giocarsi la maglia da titolare nell’allenamento di oggi. L’ex Verona, inoltre, potrebbe anche candidarsi alla conferma accanto a Fofana nel 4-2-3-1 con Reijnders trequartista alle spalle di Morata . Altra opzione al vaglio è quella del ritorno alle due punte, con Abraham affiancato a Morata mentre sugli esterni agiranno a destra Chukwueze e a sinistra Jimenez .

Lavori in corso

Diverse idee, ma nessuna che ancora convinca del tutto Fonseca che oggi, nel corso della rifinitura, dovrà trovare la composizione finale degli undici da mandare in campo. Christian Pulisic, oggi, capirà se potrà essere convocato o meno e, nel caso dovesse farcela, avrebbe uno scampolo di partita nelle gambe mentre per quanto concerne Yunus Musah, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao si guarda alla semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus per averli a disposizione. Noah Okafor, invece, tornerà attorno alla metà di gennaio visto il problema al polpaccio che si è materializzato dopo la partita con il Genoa.

Torneranno tra i convocati Ismael Bennacer e Luka Jovic, ma se il ritorno del serbo passa quasi in secondo piano, è quello del centrocampista algerino che assume dei connotati importanti. Il Milan, in mezzo al campo, ha patito e non poco la composizione ridotta di quel reparto cruciale e il rientro di Bennacer è sicuramente fondamentale per far si che Fonseca possa avere un titolare in più a disposizione. Ismael è tornato da circa una settimana in gruppo e viene descritto come carico mentalmente e in condizioni fisiche smaglianti. Chissà che non possa trovare anche dei minuti nel corso della partita di domani.