Reijnders, leader presente e futuro: il Milan lavora al rinnovo

MILANO - Suonala ancora Tijji. Perché la sinfonia rossonera per diventare musica celestiale ha bisogno del suo giocatore più in palla: Reijnders. Non è un caso se sulle migliori prestazioni milaniste dell’ultimo periodo il sigillo lo mette sempre l’olandese. A Verona è stato decisivo con il gol partita: un golazo, ispirato dal ‘partner in crime’ del centrocampo, ovvero Fofana. L’ottavo in stagione, considerando gli altri 3 accumulati in Serie A (1 segnato contro il Monza e la doppietta rifilata all’Empoli), i tre di Champions e l’acuto vibrato negli ottavi di Coppa Italia, quando il Milan ha sconfitto nettamente il Sassuolo. Questa sera contro la Roma il centrocampista cercherà un’altra notte per far brillare il suo talento, che va crescendo di mese in mese. In questo momento è probabilmente uno dei pochi milanisti ad aver vissuto un primo spezzone di stagione senza patire problemi fisici, ma anche la consapevolezza del giocatore e la sua dimensione stanno lievitando come un panettone quando viene messo a testa in giù prima di arrivare sulla tavola a Natale.

Reijnders rinnova con il Milan: i dettagli Se ne sono accorti anche all’estero che l’olandese è un talento, per di più adesso ha anche migliorato nettamente la fase realizzativa, segnando spesso e volentieri gol che - oltre che belli - hanno un peso importante per il club. Infatti il Milan ha già messo a punto il rinnovo di contratto del giocatore. Lo stesso giocatore ha ammesso che presto dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’annuncio per il nuovo accordo (dovrebbe essere fino al 2029) con adeguamento salariale incluso. Reijnders del resto è felicissimo di proseguire la sua avventura sotto alla Madonnina, dove è diventato un punto di riferimento almeno quanto la stessa, per i milanisti. Tanto da essere una sorta di portatore sano di qualità che viene messo più o meno vicino alla porta, a seconda delle necessità milaniste. Nella posizione dietro alla punta sta facendo bene. In mediana ha sempre fatto bene. Chissà se poi si vedrà una nuova soluzione, quando tutti saranno a posto, con un Reijnders che potrebbe tornare regista di centrocampo in un terzetto inedito composto da Fofana e Bennacer, questa sera di ritorno in panca. Idea prospettata a Fonseca, che però per il momento ha nicchiato.

Reijnders a caccia del primo titolo col Milan La verità, comunque, è che un Reijnders così, dove lo metti lo metti va sempre bene. Il sogno del giocatore, semmai, sarebbe quello di accompagnare il momento d’oro al Milan con un trofeo in bacheca, che per Tijjani sarebbe anche un coronamento del percorso in rossonero. Essendo arrivato in Italia solo lo scorso anno, non può fregiarsi di alcun alloro, almeno per ora. Nella storia del Milan, però, si sa che i tulipani, prima o poi, finiscono per colorarsi d’oro. Ecco allora che pure per Reijnders stanno per arrivare serate in cui provare a brillare come un diamante. Con la Roma in campionato, magari per lasciare la firma su un incontro contro una big e rilanciare la corsa del Milan per la zona Champions. Per poi pensare a quel che sarà con la Juve in Arabia, terra nella quale le ambizioni rossonere vogliono farsi più grandi.

