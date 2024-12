"È vero sono fuori dal Milan", Fonseca annuncia l'esonero: in arrivo Conceicao

MILANO - Amaro e nervoso pareggio casalingo per il Milan che chiude 1-1 contro la Roma in un match dove i rossoneri hanno dominato il secondo tempo ma senza trovare la via della rete. Partita appunto nervosa che ha vissuto l'apice nel primo tempo con l'espulsione per proteste di Paulo Fonseca per un potenziale rigore negato alla sua squadra. Ai microfoni di Dazn si è presentato l'allenatore portoghese che ha subito commentato le voci di mercato e di un ipotetico diverbio con Zlatan Ibrahimovic : "Non posso commentare perché non è successo niente. Panchina salda? Si. No ho parlato con nessuno". Parole di circostanza che sono cambiate a distanza di poco tempo. "Sì è vero sono fuori dal Milan. È la vita, è così, ho la coscienza a posto perché ho fatto tutto quello che potevo": le parole dell'ormai ex allenatore del Milan , Paulo Fonseca, uscendo dai cancelli di San Siro intercettato dai giornalisti e rispondendo a Sky Sport prima di tornare a casa. Il tecnico portoghese ha quindi confermato di essere stato esonerato dal club rossonero: si attende solo il comunicato ufficiale.

Sulla partita

"È stata una partita aperta, anche penso che nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni per fare, nel secondo tempo abbiamo cominciato bene con diverse occasioni per marcare, a giocare bene, il giocatore con un atteggiamento molto giusto e dopo con la sostituzione di Chukwueze penso che abbiamo perso un po' l'organizzazione, abbiamo rischiato più, abbiamo permesso due o tre situazioni di contropiede della Roma, ma penso che in generale abbiamo meritato di vincere con tante occasioni che abbiamo creato e che dovevamo fare - aggiunge - abbiamo pressato alto, abbiamo recuperato tanti palloni, la squadra è stata aggressiva, abbiamo ripartito, abbiamo creato delle occasioni, era quello che abbiamo preparato, la squadra ha avuto energia, ha mancato solo fare il gol, dopo tante occasioni per fare, per me ha solo mancato questo perché la squadra è stata aggressiva, la squadra non ha lasciato giocare Roma, abbiamo recuperato, abbiamo creato delle occasioni, non posso dire niente ai ragazzi, abbiamo sbagliato nella concretizzazione."

Sul rigore

"Io ho esagerato in qul momento, ma guardate voi, io non voglio dire molto perché per me è molto chiaro, non voglio dire più, penso che dovete analizzare quello che succede con Milan e quello che succede in altre partite".