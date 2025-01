Conceicao al Milan, è ufficiale: contratto e dettagli. Esordio contro la Juve

Da un portoghese all'altro. Il Milan ha deciso, ma forse già stava meditando di farlo, di esonerare Fonseca e di puntare su Conceicao, ora ufficialmente il nuovo tecnico rossonero. L'allenatore ha pagato un periodo altalenante di risultati, ultimo il pari interno contro la Roma. Una situazione difficile in cui Ibrahimovic e la società, alla luce delle contestazione dei tifosi rossoneri ormai prolungate nel tempo, hanno optato per questa scelta al triplice fischio, comunicandolo al tecnico soltanto dopo le interviste di rito alle tv . Il retroscena sul contratto dell'allenatore, come svelato da Sky, potrebbe aver convinto i piani alti a questo cambio di rotta per cercare nuove idee e soluzioni in vista del 2025.

Fonseca saluta il Milan, ecco Conceicao

Il passaggio del testimone è stato immediato, come se tutto fosse già concordato da tempo. Perché alla comunicazione dell'esonero da parte del Milan a Fonseca, il primo nome uscito è stato subitoquello di Conceicao. E nel contratto dell'ormai ex allenatore rossonero era inserita una clausola con cui il Milan si riservava di pagare lo stipendio fino a giugno 2025 in caso di esonero dopo soli sei mesi, e dunque non per tutta la durata (fino al 2027) stabilita inizialmente. L'ex tecnico del Porto è atteso in giornata a Milanello per la firma del contratto (sei mesi a un milione con una opzione di rinnovo a favore del Milan). Insomma, i rossoneri si riservano questi mesi per capire il suo operato e vedere se ci sono i pressupposti per andare avanti anche nella prossima stagione.