Fonseca esonerato, è ufficiale: comunicato Milan e quando arriva Conceicao

Pensieri un po' in là nel tempo perché ora c'è da concentrarsi sul presente e a far ritrovare il sorriso a una squadra spenta e con poche, pochissime idee. Il pari con la Roma è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e ora ad attendere Conceicao c'è subito una partita speciale. In Arabia Saudita è tempo di Supercoppa e il 3 gennaio c'è la gara tra la Juventus di Motta e proprio il Milan. Dunque papà Sergio subito a sfidare il figlio, Francisco, punto fermo della formazione bianconera. Per la prima volta, dunque, i due si ritroveranno da avversari. Intanto è arrivato il comunicato del club rossonero sull'esonero di Fonseca: "L'AC Milan comunica che Paulo Fonseca è stato sollevato dall'incarico di Head Coach della Prima Squadra Maschile. Il Club esprime la sua gratitudine a Paulo per la sua grande professionalità e gli augura il meglio per i suoi impegni futuri".

Fonseca a Milanello con Ibra e Moncada

Dopo l'annuncio ufficiale da parte del Milan, Paulo Fonseca si è presentato a Milanello per riprendere le sue cose e lasciare definitvamente il suo luogo di lavoro. In mattinata, il tecnico portoghese, è arrivato nel quartier generale rossonero per salutare e dire addio in modo definitivo alla società. Nel pomeriggio, infatti, è previso il passaggio di consegne con l'arrivo di Conceicao (il portoghese è in partenza per Milano e dovrebbe arrivare a Linate verso le 14:30) per l'allenamento e per conoscere i giocatori in vista della partenza per l'Arabia Saudita. In queste ore sono arrivati al centro sportivo anche Ibra e Moncada per salutare il portoghese e accogliere il nuovo tecnico.