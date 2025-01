Milan, le novità verso la sfida con la Juve: le condizioni di Pulisic e Leao

Novità importante in vista della semifinale di Supercoppa italiana tra Juventus e Milan , in programma per venerdì 3 gennaio alle 20 a Ryad. Nell'allenamento odierno dei rossoneri con Sergio Conceicao sono arrivate infatti importanti indicazioni sulle condizioni fisiche di Chrstian Pulisic e Rafael Leao , in dubbio dopo i problemi fisici che hanno caraterrizzato le ultime settimane.

Milan: Pulisic c'è per la Juve, in dubbio Leao

La prima notizia positiva per Sergio Conceicao dall'allanamento di oggi riguarda Chrstian Pulisic. L'esterno statunitense ha infatti lavorato ancora in gruppo ed sarà quindi pianamente a disposizione per la semifinale di Supercoppa italiana contro la Juventus. Allenamento personalizzato invece per Rafael Leao, che perciò resta in dubbio. La speranza dei rossoneri è quella di poterlo recuperare almeno per avere un'alternativa in più dalla panchina. Una risposta definitiva arriverà dall'allenamento di domani in programma nel pomeriggio di domani dopo la conferenza stampa.

