Conceicao: “Francisco? Per nulla emozionato, voglio batterlo”. Gelo Tomori

"Non ho parlato di mercato, non mi piace parlare dei singoli. Tomori fa parte del gruppo ed è la cosa più importante per me".

Cosa vuole lasciare?

"Dobbiamo lavorare ogni giorno, non sono un visionario per pensare tra sei mesi. Lavoro ogni giorno per avere i risultati, poi si faranno i conti. C'è la pressione, ma domani lo stadio è pieno: sono felice, facciamo un lavoro fantastico, guadagniamo soldi, siamo conosciuti, siamo fortunati. Dobbiamos fruttare questo talento che Dio ci ha dato per fare bene".

Paragone con Allegri, Conte e Simeone

"Ho grande rispetto per tutti, poi il calcio è diverso per tutti. Conte, Simeone e Allegri hanno già fatto tanti anni di livello. Io devo portare risultati al Milan, se no parlare non serve a niente. Dobbiamo reagire".

Rischio di allenare il Milan?

"La vita è così: rischi, sfide. Io ho lavorato tanto per arrivare qua, altrimenti me ne stavo tranquillamente al mio paese. Per me è un onore e un orgoglio allenare una squadra come il Milan"