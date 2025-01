Febbre Conceicao, Juve-Milan a rischio: che succede in Arabia

RIAD (Arabia Saudita) - Tutto pronto per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan, ma in casa dei rossoneri resta ancora un dubbio da sciogliere. L'esordio del nuovo tecnico Sergio Conceiçao con il Diavolo è infatti a forte rischio e potrebbe essere rimandato. Il motivo? Il tecnico portoghese è ancora alle prese con l'influenza e potrebbe non sedere sulla panchina nel match contro i bianconeri di Thiago Motta. L'ex tecnico del Porto non ha ancora smaltito la febbre e la sua presenza al King Saud University Stadium di Riad non è ancora assicurata.

Conçeicao, esordio a rischio

La febbre è arrivata a toccare addirittura quota 39, come ammesso dallo stesso Conceiçao in conferenza stampa, ma la voglia di esordire nella sua prima avventura italiana da allenatore e quella di poter sfidare il figlio Francisco in questa delicata semifinale per provare a raggiungere l'Inter all'ultimo atto, stanno potando Sergio a stringere i denti per essere comunque in panchina. Se dovesse arrivare il forfait sono pronti a sostituirlo i suoi due vice ossia João Costa e Siramana Dembele.