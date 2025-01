"Mio figlio è un avversario": Conceicao e la risposta a Giuntoli su Tomori

RIAD (Arabia Saudita) - Sergio Conceicao ha parlato ai microfoni di Italia1 nel pre-partita della semifinale di Supercoppa tra Milan e Juventus . L'allenatore dei rossoneri sulle sue condizioni vista la febbre che lo ha colpito negli ultimi giorni: "È ancora una difficoltà, dobbiamo superare tutte le difficoltà, l'importante è che la squadra capisca quello che deve fare per fare una buona partita, una bella gara e vincere, è quello che più vorrei".

Su Francisco

"Per noi tutta la squadra della Juve è importante, è chiaro che l'individualità dentro il collettivo è importante, in questo bisogna stare attenti, comunque Francisco oggi è un avversario, dopo la partita sarò il suo padre, per adesso sono un avversario. Lo voglio battere battere? Sì, è chiaro"

Su Tomori

"Io domando, qual giocatore oggi qua nella ruota della Juve e del Milan che non è interessante, tutti sono interessanti, se Tomori gioca perché penso che è un giocatore importante per iniziare la partita, ho tutta la fiducia a Pavlovic, ho tutta la fiducia a Matteo Gabbia, comunque ho scelto Tomori e Malik per oggi, punta su di tutti e speriamo bene dai".