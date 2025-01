Tomori allontana la Juve: "Penso ad aiutare il Milan. Conceicao ci chiede molto"

Ibrahimovic, Conceicao e la reazione Milan

Anche Ibrahimovic ha parlato prima della sfida: "La squadra ha avuto una bella reazione con Conceicao, una nuova energia. Impegno e lavoro, così il gruppo sta affrontando il cambiamento. Con lui c'è un bell’equilibrio, adesso faccio un passo indietro: io abbraccio, lui bastona. Ma se non basta lui arrivo io". Sulla finale: "Ci giochiamo un trofeo e contro la Juve è stata soltanto la prima gara. Ci crediamo e siamo concentrati sull'obiettivo". Sulla storia e i trofei: "Il Milan è abituato a vincere. Serve questo per fare la storia e devono essere momenti familiari per noi. Siamo nel bel mezzo della stagione e ora ci giochiamo il nostro primo obiettivo. Con Fonseca avevamo un'identità diversa e non siamo riusciti ad ottenere i risultati sperati. Ora speriamo di tornare più forti". A chiudere su Leao: "Quando entri in campo non senti niente, ti arriva l'adrenalina e vai al 200% anche con una gamba sola. Anche io in campo? Posso fare gli ultimi 5-10 minuti (ride ndr)".