Milan, Theo a viso aperto: "Per me un momento difficile. Fonseca colpa nostra"

“Abbiamo fatto una partita molto bella, sapevamo che l’Inter era una bella squadra. È stato un momento difficile per me, ma penso che adesso mi sto mettendo a posto. Non sono ancora al 100%, ma ho dato il massimo per la squadra oggi". Lo ha detto Theo Hernandez, autore di un gol, ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria del Milan contro l'Inter in finale di Supercoppa italiana. Il calciatore rossonero, protagonista di un rapporto molto particolare con l'ex tecnico del Milan Fonseca, ha poi aggiunto: "Conceicao? Molto bello il trofeo. È anche colpa nostra se Fonseca è andato via, non solo sua. Gli auguriamo il meglio. Abbiamo avuto poco tempo per lavorare con Conceicao, ma siamo riusciti a fare bene. Dedico il gol a mia moglie, a mio figlio e alla figlia che arriverà".