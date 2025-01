Milan, Conceicao senza limiti: "Leao fenomeno, può essere il migliore al mondo"

"Sono molto contento per i ragazzi perché non era facile e l'ambiente non era al meglio. Abbiamo avuto pochi giorni per lavorare sui dettagli che sono importanti per me e affrontavano due squadre fortissimi. La magia l'hanno fatta i giocatori che hanno assorbito i nostri messaggi, anche se dobbiamo migliorare molto. Con umiltà possiamo fare quattro mesi di buon livello in campionato e una buona Champions League. Abbiamo festeggiato, ma da domani pensiamo al Cagliari". Così Sergio Conceicao, ai microfoni di Mediaset, ha commentato la vittoria del suo Milan in Supercoppa italiana. Il tecnico portoghese, che ha sostituito da pochissimo Fonseca sulla panchina rossonera, è riuscito a vincere subito un trofeo battendo prima la Juve in semifinale e poi l'Inter in finale.