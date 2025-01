“È tutto dentro la testa e chi vuole entrare in questa storia…”, il discorso di Ibra

Una rimonta pazzesca con la rete finale di Abraham in pieno recupero regala al Milan la Supercoppa Italiana al termine di un derby mozzafiato contro l'Inter. Grande festa a Riad per i rossoneri che negli spogliatoi si godono il primo trofeo stagionale e un inizio stratosferico per Sergio Conceicao sulla panchina del Diavolo dopo sole due apparizioni. Una vittoria importante per tutto l'ambiente rossonero e anche per Zlatan Ibrahimvoic, al suo primo successo da dirigente e uomo del club che ha messo la faccia sul cambio della guida tecnica da Fonseca a Conceicao. Grande gioia per lo svedese che negli spogliatoi ha voluto parlare così alla suqadra.