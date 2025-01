Conceicao, vittoria e...infortunio. I festeggiamenti Milan finiscono così

È stato un Sergio Conceicao senza limiti quello che ha gioito e festeggiato durante e alla fine della Supercoppa Italiana a Ryad. È arrivato da una settimana circa e ha vinto il suo primo trofeo battendo prima la Juve in semifinale e poi l' Inter nella finalissima. Sotto 2-0 ha avuto la capacità mentale di tenere in partita i suoi che l'hanno seguito e nel recupero gli hanno regalato la Coppa. E proprio sul terzo gol del Milan è arrivato l'infortunio per il tecnico. Nei vari replay si è visto come lui, dopo la rete di Abraham, faccia una smorfia di dolore e zoppichi vistosamente.

Conceicao, l'infortunio e la 'colpa' è di... Emerson

Momenti concitati in cui l'euforia ha preso il sopravvento. Così dalla panchina tutti sono scattati in piedi e hanno iniziato a correre in campo e chi in direzione di Abraham e Leao per esultare insieme a loro. Ha fatto così anche Conceicao ma è stato poi toccato anche dal fuoco amico. Sì perché Emerson Royal l'ha toccato inavvertitamente con i tacchetti sul tallone e gli ha provocato questo piccolo infortunio.