Più cose da Milan in sei giorni di Conceicao che Motta da Juve in sei mesi

La verità è che ha fatto e pure detto più cose da Milan Sergio Conceiçao in sei giorni che Thiago Motta di Juve in sei mesi. Ed è un altro ex interista, eh; non uno cresciuto a pane, Rivera e Gullit. Per carità, una rondine non fa primavera, specie in pieno inverno, ma qua stiamo davvero assistendo a una di quelle piccole grandi rivoluzioni che riescono a rendere il calcio incredibilmente bello e appassionante perfino se per rattoppare le nostre italiche pezze andiamo a giocarlo in Arabia Saudita.